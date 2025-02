Padovaoggi.it - Prende fuoco un furgone, due operai si mettono in salvo

Leggi su Padovaoggi.it

Stanno rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, ad un tratto il loro mezzo. Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 febbraio in via Rovigana a Monselice all'altezza dell'area di servizio IP, per cause ora al vaglio del personale dei vigili dele dei carabinieri, si è incendiato.