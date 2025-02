Prende a schiaffi il conducente del bus che gli chiede il biglietto

Leggi su Corrieretoscano.it

GREVE IN CHIANTI – Aggredito da un passeggero undi autobus. È accaduto poco prima delle 7 di mattina del 22 febbraio sulla linea che da Panzano in Chianti, frazione di Greve, conduce a Firenze.L’episodio si è verificato in seguito alla richiesta dell’autista del regolare possesso del titolo di viaggio da parte del passeggero, il quale ne era sprovvisto ed ha subito reagito aggredendo fisicamente ilcon uno schiaffo. L’autista ha fermato il bus, ha avvertito la centrale operativa di competenza, la quale a sua volta ha chiamato i carabinieri che sono rapidamente intervenuti sul posto.Disagi ovviamente per i passeggeri a bordo – prevalentemente studenti diretti a scuola – che hanno dovuto scendere e attendere la partenza della corsa successiva, circa 10 minuti dopo.