Lanazione.it - Premio Ceppo, ecco i sei finalisti. Al via la sessantanovesima edizione: "Un viaggio al centro della poesia"

PISTOIAIl cuore che batte più forte è sempre lo stesso ed è quello dei tanti ragazzi e ragazze – 1.500 quest’anno – chiamati a fare la "parte del leone", leggendo, scrivendo, giudicando. Entra nel vivo nelle prossime settimane ladelLetterario Internazionaleritagliando uno spazio vitale per la lettura e l’analisi, a partire dai sei poetiselezionati dalla giuria del. Un lavoro tutt’altro che banale che, a partire da 104 proposte, ha portato alla scrematura finale e alla composizione delle due eccellenti terzine: la prima composta da Tiziano Broggiato, Federico Italiano e Rosaria Lo Russo; la seconda, per la sezione under 35, da Pietro Cardelli, Andrea Donaera e Rebecca Garbin. Per loro il verdetto arriverà a maggio (con anche la rivelazione del destinatario delInternazionale), ma già nei giorni 28 febbraio, 7 e 14 marzo i sei saranno presenti in anteprima a Lo Spazio in occasione dell’iniziativa "Marzo mese".