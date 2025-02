Lanazione.it - Premio Carducci. Presente e futuro della Versilia

Leggi su Lanazione.it

Studenti da tutta lahanno partecipato ieri mattina al convegno "Latra passato e. Scrittori di ieri e di oggi", per l’avviodiciasettesima edizione del "", sezione scuola che, quest’anno, celebra il centenarionascita di due grandi autori versiliesi, ovvero Sirio Giannini e Marcello Venturi. Alcuni gruppi di studenti del triennio del liceo scientifico "Barsanti e Matteucci" e del classico "" di Viareggio, insieme ai coetanei dell’istituto "Don Lazzeri-Stagi" di Pietrasanta, hanno preso parte all’incontro curato e coordinato, per conto dell’amministrazione comunale, da Rita Camaiora e Pietro Conti, propedeutico alla redazione dell’elaborato su uno degli autori protagonisti del dibattito, da presentare per il concorso entro il 30 aprile.