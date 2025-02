Lanazione.it - "Premio Boccaccio Giovani", prorogati i termini per la presentazione degli elaborati

Certaldo, 22 febbraio 2025 - Per issimi aspiranti scrittori ci sarà tempo sino al prossimo 23 marzo per partecipare alla tredicesima edizione del “”. Lo ha deciso l'organizzazione, prorogando ulteriormente iper ladell'elaborato del concorso rivolto agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie superiori di tutta Italia, con particolare attenzione alla partecipazione delle scuole toscane. "La diversità: preziosa ricchezza o pesante ostacolo?" è il tema scelto per quest'anno. "La diversità è ciò che ci definisce come individui, ma anche ciò che ci sfida a superare i confini del pregiudizio e della paura – ha spiegato Simona Dei, presidente dell'Associazione Letteraria Giovanni- nel mondo narrativo di, la varietà di caratteri, situazioni e prospettive non solo arricchisce le storie, ma rappresenta anche un invito a riconoscere il valore della pluralità umana.