Premio alle coppie d’oro e d’argento. Franca e Gianfranco, 76 anni d’amore

di Manuela PlastinaL’amore diè davvero da record: festeggeranno in questo 2025 ben 76di matrimonio. E dopo tutto questo tempo, si guardano negli occhi ancora pieni di amore e si tengono per mano come fatto per una vita intera. La loro storia di famiglia ha superato davvero decenni ed eventi storici. Quando si sono detti sì per sempre era il 1949: il loro concittadino ripolese Gino Bartali arrivava secondo al Giro d’Italia vinto da Fausto Coppi, veniva riaperto a Firenze il ponte San Niccolò, il primo ricostruito nel dopoguerra, e Vasco Pratolini pubblicava "Le ragazze di San Frediano". Ma per loro, al di là degli eventi storici, sportivi e letterari, il 1949 è l’anno del coronamento di un sognoche ha davvero superato le più rosee aspettative.sono la coppia più longeva di Bagno a Ripoli.