Anteprima24.it - Premio alla carriera ai fratelli Sergio e Fabio Casola

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato un sabato speciale, quello celebrato oggi all’interno del salone di acconciatura gestito daiin via Belisario Corenzio, nel quartiere di Pastena, a pochi passi dchiesa del Volto santo. Tra le clienti in attesa di fare la piega o il colore, alle 11 ha fatto il suo ingresso il Rettore della Nobile Accademia internazionale di filosofia studi filosofici e ricerche scientifiche “Corpus Hippocraticum”, Roberto Schiavone. Tra le sue mani un prezioso riconoscimento per i due: ilinternazionale ippocrates primus magisterche ihanno chiesto ed ottenuto nel luogo in cui è maturato, il cuore pulsante del loro impegno professionale da 43 anni, tra gli sguardi emozionati e felici delle clienti.