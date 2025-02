Agi.it - Precipita dall'ottavo piano a Cosenza, gravissimo il figlio del senatore Occhiuto

Leggi su Agi.it

AGI - Tragedia a. Francescodell'ex sindaco didi Forza Italia, Mario, ètoa finestra della sua abitazione ed è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di. Il giovane, di 30 anni, ètoed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove, al momento, è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il giovane è nipote dell'attuale governatore della Calabria, Roberto. Il presidente della Regione sta arrivando a