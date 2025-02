Lanazione.it - Prato, una giornata nel segno dell'inclusione all'Istituto Gramsci-Keynes

, 22 febbraio 2025 - Unaspeciale tra i banchi di scuola, per apprendere e toccare con mano la mondialità nel'intercultura e, unae materie più importanti per costruire un mondo di rispetto e di pace. È quella che si è tenuta all'di. Un’iniziativa davvero meritevole, che coinvolge e lascia gli studenti entusiasti. Un progetto che, come ci spiega la professoressa Mascia Cirocco, vicepreside, si ripete con successo da tre anni. Professoressa Cirocco, come nasce questo progetto? “La nostra è una scuola che accoglie molti studenti stranieri e che da anni lavora molto per accoglierli, con corsi di italiano ad esempio. Alcuni docenti insieme alla collega Stefania Cara, referente intercultura, hanno pensato a questo progetto.