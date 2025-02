It.insideover.com - Prato, il motore economico (e ancora misterioso) “cinese” della Toscana

I numeri non mentono mai. E allora, per descriveremeglio di qualsiasi altra parola, ha senso leggere alcuni dati. In questa cittàdi poco meno di 200.000 abitanti, quasi 32.000 sono di origine. A conti fatti, si tratta del 16,3%popolazione totale. I cognomi più diffusi? Chen (2.743 abitanti), Hu (2.291) e Lin (1.970). Gori, il “primo italiano”, è soltanto dodicesimo (923). Sul fronte, invece, è emblematica una fotografia scattata nel 2013. Oltre dieci anni fa, a, le imprese cinesi erano circa 4.803 sulle 7.139 con titolare straniero, ossia più o meno il 67% del totale. La maggior parte di esse era e rimane attiva nel business del tessile, tanto che il distretto tessile locale, sostenuto da 7.000 imprese, è il più grande d’Europa e fa registrare oltre 2 miliardi di euro di export all’anno (nel 2024 il 7,5% dell’intero export dei distretti toscani).