Lanazione.it - Prato, il corteo dei Sudd Cobas in centro: “Per un lavoro degno e sicuro”

, 22 febbraio 2025 – Una manifestazione nel cuore del distretto tessile più grande d'Europa per denunciare la precaria sicurezza e quelle che i sindacati definiscono “tensioni mafiose” che affliggono il settore dell'abbigliamento. L'iniziativa, coordinata dal sindacato, si è svolta neldied ha avuto come obiettivo principale l'opposizione alla criminalità organizzata, “in un contesto – dicono ancora i sindacati – dove la violenza e le vendette personali stanno mettendo radici”. La manifestazione punta ad attirare l'attenzione sugli eventi incendiari che hanno recentemente colpito tre aziende tra, Carmignano e Campi Bisenzio, attacchi incendiari per i quali la Procura della Repubblica diha avviato un'inchiesta, confermando la natura dolosa di tali azioni.