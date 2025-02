Quotidiano.net - Ppe, in un videomessaggio l’endorsement di Aznar a Tajani

Roma, 22 febbraio 2025 – A fine aprile a Valencia è in programma il congresso del partito popolare europeo, con Antoniodi Forza Italia che si ricandiderà alla vicepresidenza. A favore del leader del partito fondato da Berlusconi, è giunto un endorsement importante che si colloca in continuità con il recente passato nei rapporti tra popolari europei e che rinsalda il legame tra il centrodestra italiano e quello spagnolo. Ad augurare ogni successo "al mio amico Antonio", è stato l'ex premier spagnolo José María. "Gli mando un forte abbraccio, e sono certo che Forza Italia - ha rilevato - è in ottime mani con la sua leadership". L'ex premier - che è stato amico personale di Silvio Berlusconi - ha voluto inviare "un saluto speciale a tutti i miei amici di Forza Italia e augurarvi tanto successo in questo momento e tanto successo in futuro, specialmente in questi momenti in cui nel mondo stiamo vivendo cambiamenti così importanti, un cambio di epoca a una velocità straordinariamente vertiginosa", ha dichiaratoin uninviato all'evento di FI "Le radici cristiane, il futuro dell'Europa", in programma sabato 22 febbraio a Pietrelcina in provincia di Benevento, uno degli appuntamenti organizzati dal partito nel percorso di avvicinamento al congresso del Partito popolare europeo.