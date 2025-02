Quotidiano.net - Poste, utile record oltre 2 miliardi. Il dividendo 2024 cresce del 35%

Buone notizie per gli azionisti diItaliane, che per l’esercizioincasseranno 1,4di dividendi, in aumento del 35% sull’anno precedente. Dunque ci aveva visto giusto il governo, che lo scorso ottobre ha rinviato il collocamento di una tranche del 15% del gruppo guidato da Matteo Del Fante, i cui principali azionisti sono Cassa Depositi e Prestiti (con il 35%) e il Mef (al 29,6%). Lo stacco della cedola, a giugno, si tradurrà in un incasso di circa 494 milioni per Cdp e di 418 milioni per il Tesoro, per un totale destinato ai due azionisti pubblici di900 milioni. Ossigeno per il debito pubblico italiano, che arriva grazie all’netto "più alto di sempre" di: 2,01. Ai massimi storici anche i ricavi (12,6), in crescita del 5%, di cui 6,4dai servizi finanziari.