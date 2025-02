Ilrestodelcarlino.it - Poste, consulente ruba mezzo milione

Pesaro, 22 febbraio 2025 – Un dipendente dellesi è appropriato di oltredi euro di risparmi dai conti dei clienti, per l’esattezza 525.163,54 euro. Lo ha fatto per 11 anni, dal 2013 al 2024, senza essere scoperto fino a quando, grazie a una segnalazione e a un’indagine interna, l’ammanco è stato smascherato eItaliane lo ha licenziato. Lui ha ammesso tutto restituendo appena il 10%, pari a 50.386,90 euro. Ha dichiarato che, se potesse, restituirebbe tutti i soldi ma attualmente non li ha. Il tribunale civile di Pesaro, quindi, con un’ordinanza, mercoledì scorso ha autorizzato il sequestro conservativo di 474.776,64 euro su tutti i beni mobili, immobili e i crediti anche di lavoro e previdenziali del dipendente. Lui non è uno sportellista ma uncommerciale “mobile”, cioè una di quelle figure professionali che, spostandosi sul territorio della provincia, gestiscono e fidelizzano la clientela degli uffici postali proponendo ai clienti prodotti finanziari di vario tipo.