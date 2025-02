Possanzini | Acilia e l’Infernetto avranno gli Ospedali di Comunità

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 22 febbraio 2025 – “Grazie ai fondi Europei del PNRR ed alla sinergia fra ASL Rm3, Comune di Roma e Municipio X, arrivano belle notizie per il nostro territorio. L’ex Oratorio dell’ex Chiesa San Tommaso Apostolo alsarà trasformato in “Ospedale di” ed allo stesso modo, nell’area dove sorgeva la ex Scuola Leonori ad, la ASL Rm3 realizzerà un’altra struttura sanitaria di prossimità in Via Morelli”. Lo dichiara in un comunicato stampa Marco, Presidente Commissione Speciale “PNRR,Giubileo”“E’ questo l’esito della commissione “PNRR,Giubileo”, convocata congiuntamente con “Politiche Sociali” e “Pari Opportunità”, – prosegue– dove i dirigenti ASL ed il RUP dei procedimenti ci hanno illustrato i lavori in corso confermando il rispetto delle tempistiche di esecuzione.