Ilrestodelcarlino.it - Portonovo, il sentiero alternativo è realtà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prende di fatto il via l’iter per la realizzazione del percorso pedonale che, parallelamente alla strada, lato valle, collegherà la baia dicon la rotatoria a monte. È stato infatti affidato l’incarico per l’indagine geognostica e l’incarico per alcuni rilievi topografici di dettaglio, propedeutici alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento. Il progetto, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 per l’importo di 1.45 milioni di euro finanziati dalla Regione Marche con fondi FESR, fa parte della Strategia territoriale ITIinsieme con l’intervento di recupero e riqualificazione dei Mutilatini, con la realizzazione delle quattro porte del Parco del Conero nei Comuni di Ancona (capofila), Numana, Sirolo e Camerano, e con altre azioni relative allo sviluppo turistico e all’accessibilità inclusiva nei territori interessati.