Portobello è la prima serie italiana di Max

Saràdi Marco Bellocchio laoriginale prodotta in Italia per Max, la nuova piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery, che si accenderà nel Belpaese nel 2026.Nata due anni fa in America dalla fusione di HBO e Discovery, Max approderà in Italia il prossimo anno con un titolo tutto nostrano che ripercorre la vicenda di Enzo Tortora, il noto conduttore del programma Rai(in onda per sette edizioni dal 1977), accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per annidi essere dichiarato innocente e definitivamente assolto da ogni accusa.La, che riprenderà il titolo della trasmissione (per l’appunto,), sarà strutturata in sei episodi.