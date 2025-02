.com - Portobello di Marco Bellocchio sarà la prima serie italiana di MAX, la nuova piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery

annuncia laoriginale per MAX:dicon Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, in arrivo sullanel 2026In vista dell’arrivo in Italia nel 2026 della suadi, MAX,ha rivelato il suo primo progetto originale italiano. Si tratta di, l’attesissimatv su Enzo Tortora diretta dal celebre regista, prodotta da OUR FILMS, una società del gruppo Mediawan, e KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle.: tramaè unain sei episodi che racconta la vicenda di Enzo Tortora, il popolare conduttore del programma televisivo, trasmesso dal 1977 per ben sette edizioni.