Lanazione.it - Porto di Marina di Pisa. Ecco la nave coi massi. E i primi 200mila euro per il ripascimento

di), 22 febbraio 2025 – È arrivata ieri, intorno alle 13, la motoincaricata di eseguire i lavori di messa in sicurezza alle dighe delturistico didi. Il cantiere prenderà il via oggi e si concluderà nel giro di pochi giorni, con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità delle barriere a nord e a sud dell’imboccatura, danneggiate dalle recenti mareggiate. L’imbarcazione, proveniente daldi Piombino, avrà il compito di riposizionare icaduti e di rinforzare la barriera con l’installazione di tetrapodi in calcestruzzo, strutture progettate per migliorare la resistenza idraulica e strutturale delle dighe. L’avvio dell’intervento era già stato annunciato dalla società che gestisce ildi, dopo i danni subiti in seguito alle due violente mareggiate del 2024.