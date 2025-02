Lanazione.it - Porto, biodigestore e rilancio. L’avanti tutta della Fit Cisl

Il nuovo piano regolatore del, ile le criticità dei trasporti pubblici. Su questi tre temi si è svolto l’incontro di ieri mattina a Palazzo Ducale al congresso Fit-Massa-Carrara. Tre nodi del territorio su cui sono intervenuti il presidenteProvincia Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano. Nell’introduzione iniziale, alla presenzasegreteria regionale Fit-e del segretario Andrea Figaia, il segretario uscente Luca Mannini ha fatto un resoconto dell’attività del sindacato negli ultimi anni. Per quanto riguarda il Piano regolatore deldi Marina di Carrara, la posizione di Fit-è che si tratta di un piano quantomai fondamentale per l’economia del territorio, compatibilmente con le precauzioni possibili in termini di erosione e la problematica legata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.