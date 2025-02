Ilrestodelcarlino.it - Polpi contro granchi blu “Così fermeremo l’alieno”

Ferrara, 22 febbraio 2025 – “Mi hanno chiamato alcuni amici, dicono che da un po’ di tempo vedono i. Evidentemente funziona, si stanno ambientando”. Era una piattaforma dismessa, si è trasformata in un’oasi sottomarina. Siamo al largo del Lido Adriano, Ravenna. Qui sta muovendo i primi passi la sperimentazione che sta portando avanti con la sua squadra Oliviero Mordenti, professore dell’Università di Bologna (dipartimento di scienze mediche veterinarie). Il piano battezzato ‘Octo-Blu’ – octopus il nome scientifico, dai molti piedi – per ora un progetto pilota, è quello di usare icome arma letale per fermare l’invasione delo blu. Otto robusti tentacoli, due serie di ventose, l’indole un po’ timida, rappresenta un incubo per il killer delle vongole che finalmente rischia di trovare pane per i suoi denti, il predatore del predatore.