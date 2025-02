Dayitalianews.com - Poliziotta transgender fuori servizio picchiata selvaggiamente da tre ultrà del Trento: “Ero una maschera di sangue”

Un’aggressione brutale e gratuita a sfondo transfobico quella che ha subito unadi 53 anni ina Verona per mano di trein un bar vicino allo stadio di, che si è consumata nella notte tra il 14 e il 15 febbraio.L’aggressione allaCome ha raccontato la stessa, che sta completando il percorso di transizione, era entrata in un bar per salutare una sua amica, quando uno dei trel’avrebbe urtata volontariamente con una spallata, il tutto condito da insulti a sfondo transfobico. La 53enne avrebbe reagito con uno schiaffo e da lì sarebbe partita l’aggressione violenta dei tredelcon calci e pugni alla testa e all’addome della, colpita anche con uno sgabello del bar.L’agente, ferita e sanguinante, è riuscita a trascinarsi da sola all’ospedale Santa Chiara di, dove i medici le hanno applicato 18 punti alla testa, dove c’erano due profondi tagli, e le hanno diagnosticato un trauma cranico, il naso fratturato e vari traumi all’addome.