Poliziotta transgender aggredita a Trento da tre ultras: è accaduto il 15 febbraio, reso noto oggi

Le aggressioni omotransfobiche non risparmiano neanche le forze dell’ordine: unaè stata brutalmenteda tre, già noti alle forze dell’ordine, nella notte tra il 14 e il 15. L’episodio è avvenuto una settimana fa, ma è statosolo. I trefanno parte della “Nuova Guardia”, gruppodi estrema destra della curva Mair. Il sindaco diFranco Ianeselli si è detto sconvolto: “L’aggressione è inacettabile. Il tifo violento va bandito in tutti i modi. Non è concepibile in una città come la nostra”.da tredi estrema destraÈ successo in un locale di, nei pressi dello stadio Briamasco. Secondo le prime informazioni giunte agli inquirenti, che in queste ore indagano sulla vicenda, lasarebbe statae picchiata da tre persone, come da lei già riferito.