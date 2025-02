Thesocialpost.it - Poliziotta trans massacrata da tre ultrà: aggressione brutale

Leggi su Thesocialpost.it

Unaa sfondofobico ha sconvolto Trento nelle prime ore del mattino, lasciando una donna di 53 anni ferita e sotto shock. La vittima, unache sta completando il percorso diizione di genere, è stata colpita con calci, pugni e ripetuti colpi alla testa, sferrati con un oggetto contundente, forse uno sgabello o una bottiglia.L’attacco, avvenuto intorno alle 3 di notte in un locale nei pressi dello stadio, sarebbe scaturito da una discussione di poco conto, degenerata rapidamente in una violenza cieca e feroce. Secondo il racconto della donna, gli aggressori sarebbero riconducibili a un gruppo di ultras legati all’estrema destra, con i quali in passato ci sarebbero stati solo scambi di battute, mai episodi di questo tipo.«Ora ho paura», ha dichiarato la, ancora scossa dall’accaduto.