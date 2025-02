Ilfattoquotidiano.it - Poliziotta aggredita da tre ultras del Trento perché transgender: “Ero una maschera di sangue”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una serata che doveva essere di svago si è trasformata in un incubo per unadi 53 anni,brutalmente da tre giovanidelin un bar vicino allo stadio Briamasco. L’incidente è avvenuto tra il 14 e il 15 febbraio e, secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’aggressione sarebbe stata motivata da insulti e violenza legati al suo essere una donna trans.Secondo la testimonianza della vittima, verso le 3 del mattino, uno dei tre aggressori ha iniziato a insultarla, rivolgendole offese di natura trans-omofobica. La, seppur con ricordi confusi a causa delle percosse, ha raccontato al Corriere del trentino: “A un certo punto ci siamo alzati per andare via,la ragazza doveva chiudere. Quando ci siamo alzati, uno di loro, che non conosco, mi ha dato uno spintone, una spallata e mi ha offeso sulla mia sessualità.