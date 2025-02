Lanazione.it - Poggibonsi è un ‘cantiere’. In corso la rigenerazione di ben tre spazi del centro

Via Gallurì, via Antonio Frilli, piazza Amendola: in fase conclusiva al’intervento perche riguarda tredelstorico paralleli a via Maestra. Un investimento complessivo di un milione e 280mila euro. "Una riqualificazione a tutto tondo che ha riguardato una parte importante del nostrostorico, con lavori sia sul piano viabile che sui sottoservizi – dice la sindaca Susanna Cenni – e adesso siamo nella fase finale di un cantiere complesso, proprio per la natura dei luoghi, che ha richiesto modifiche progressive al transito, verifiche e interlocuzioni costanti anche per cercare di conciliare esigenze diverse e limitare i disagi. Ringrazio i residenti - aggiunge Cenni - coloro che lavorano nelle zone interessate e i cittadini per la collaborazione".