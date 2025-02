Ilrestodelcarlino.it - Poda, un opposto parigino nel motore della Conad Sarà al PalaBigi già domani: "Voglio dare il meglio"

Nuovo innesto per lain vistavolata salvezza. Alla corte di coach Fanuli arriva l’transalpino Danny, 194 cm d’altezza, alla prima esperienza nel nostro paese: prende il posto del polacco Pawel Stabrawa, il cui accordo era stato rescisso la scorsa settimana. Il classe 1999, nativo di Parigi, ha giocato nella città natale con la maglia del Paris Volley, per poi approa Nancy e Martigues, oltre ad una comparsata in Belgio con l’Aalst: "Ho scelto di venire a Reggio Emilia perché volevo qualcosa di diverso dal campionato dove ho passato la maggior partemia carriera. Per me era il momento di provare qualcosa di nuovo e di mettermi alla prova. L’atmosfera qui è molto diversa, venendo da Parigi la città la trovo molto calma e poco caotica, perciò mi piace molto".