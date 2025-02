Ilgiorno.it - Pmi, sfida tra digitale e green: “Più spazio al capitale umano”

Milano – “Potenziamento dele sinergie con istituzioni educative per affrontare le nuove sfide”. Ha le idee chiare su cosa c’è da fare Mattia Macellari, neo presidente del Comitato Piccola industria di Assolombarda al timone del gruppo nel quadriennio 2025-2029, un tempo cruciale per i cambiamenti epocali in corso dall’intelligenza artificiale alla transizione ecologica. “Queste aziende – dice – sono il fulcro della nostra economia. La loro crescita è la condizione essenziale per favorire lo sviluppo di un tessuto produttivo che fra Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi rappresenta il 59% del Pil della Regione e il 13,3% di quello nazionale”. L’operazione per il manager, classe 1978, che si occupa di consulenze informatiche e sviluppo piattaforme software in C.A.T.A., “è facilitarle le imprese mettendole nella condizione di realizzare tutte le loro potenzialità”.