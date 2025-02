Sport.quotidiano.net - Play In Gold. Recanati oggi a casa della Stella Roma. Andreani: "Loro valgono più di 8 punti»

Gli esami non finiscono mai e la Pallacanestrolo sa benissimo perché nasconde più di un’insidia la sfida diEbk, secondo turno deiIn. Guai a guardare la classifica dei capitolini e pensare che il match possa presentare meno difficoltà dopo avere superato la capolista Carver. "– dice Lorenzo, capitano del– hanno 8, ma è una squadra che ne vale di più". Poi il capitano si sofferma sulla partita. "Ci attende una partita tosta, contro una formazione dinamica, atletica, aggressiva e che può contare su tre elementi esperti di grande spessore e qualità come Fanti, Diomede e Nikolic. Aggiungiamoci poi un tecnico come Alessandro Finelli che vanta esperienze anche in categoria superiore".dovrà mettere sul piattobilancia molti aspetti.