Nerdpool.it - Planet Manga presenta I CORTILI DEL CUORE Complete 30th Anniversary Edition

Panini Comics celebra una delle storie che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, in occasione del 30° anniversario dalla sua prima pubblicazione: I Cortili del Cuore, il manga che racconta di amicizie, sogni e amori nell'ambiente creativo di un'accademia di moda. Il cult che ha consacrato Ai Yazawa – autrice di capolavori come Nana e Paradise Kiss – nel panorama fumettistico internazionale, sarà disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it da giovedì 20 febbraio, in un'inedita versione in volume unico, la Complete 30th Anniversary Edition.

Uscita: 20 febbraio
Prezzo: 34,90 €
Pagine: 1240
Rilegatura: Brossura
Formato: 13.5×21 cm
Interni: Bianco e nero / Colori
Distribuzione: Libreria, fumetteria, online