Pizzicato al volante con documenti falsi: camionista nei guai

Giovedì 20 febbraio la squadra motociclisti della Polizia Locale di Padova, durante un servizio mirato al controllo della circolazione dei mezzi pesanti, ha fermato un autoarticolato in transito lungo via Po, una delle arterie più trafficate della città per il traffico merci. Alla guida del mezzo.