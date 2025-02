Iodonna.it - Più stravaganti o equilibrati? Gli outfit senza mezze misure per la nuova stagione

Leggi su Iodonna.it

Il look per la prossima Primavera-Estate si polarizza, e segue due tendenze. Stravagante, ironica e sexy la prima. Equilibrata, sartoriale ed essenziale, la seconda. Scelte opposte di stile, che non prevedono. La sfida tra Brat e Demure, nel 2025, è ancora aperta? Primavera-Estate 2025: 10 tendenze dalle sfilate X Leggi anche › Cosa andrà di moda.