Più produzione. Le imprese sono in ripresa

Il 2024 si è concluso con unaper l’industria varesina, ma le performancediverse tra i vari settori e per i prossimi mesi i segnalicontrastanti. È quanto emerge dall’ultima indagine dal centro studi di Confindustria Varese, riferita al quarto trimestre dello scorso anno. La maggioranza relativa delledel campione (47,9%) ha segnalato un aumento dei livelli produttivi rispetto al terzo trimestre, il 20,2% una stabilità e il 31,9% un calo: un dato di, in linea con le attese segnalate nella rilevazione precedente. Il grado di utilizzo degli impianti in media è stato pari al 73,5%. Il 54,9% delle aziende ha segnalato un aumento degli ordinativi totali, il 10,8% una stabilità e il 34,3% un calo. Da una parte il miglioramento del tono congiunturale è da ricondursi a un confronto stagionale e fisiologico col trimestre estivo.