Pista Lunga doppio podio azzurro con Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida in Coppa del Mondo

Nella città di Tomaszow Mazowiecki, situata in Polonia, la quinta tappa delladeldi pattinaggio di velocità suè entrata nel vivo. La seconda giornata dell’appuntamento ha visto andare in scena quattro gare. I 5.000 metri maschili, i 3.000 metri femminili e i 1.000 metri di ambedue i settori.(Fiamme Gialle) ha colpito ancora, conseguendo il quartoin altrettante gare stagionali sui 5.000 metri. Oggi il trentunenne vicentino ha occupato la piazza d’onore, fermando il cronometro sul 6’18”29 e vedendosi superato solamente dal norvegese Sander Eitrem (6’16”62). Il gradino più basso delè stato appannaggio del ceco Metodej Jilek (6’18”87). L’altro italiano impegnato, Michele Malfatti (Fiamme Gialle), si è attestato al settimo posto, compiendo la sua prova in 6’24”56.