Pisa-Juve Stabia 3-1, i nerazzurri si riportano momentaneamente a +7 sullo Spezia

, 22 febbraio 2025 - Ilbatte laper 3-1 all’Arena Garibaldi dopo una rimonta nella ripresa. Nel primo tempo ifaticano a trovare spazi contro la difesa ospite, ma laresta in dieci al 35' per l’espulsione di Candellone. Nella ripresa, a sorpresa, gli ospiti passano in vantaggio al 57' con un autogol di Marin, ma ilreagisce con il rigore trasformato da Tramoni (62'), il colpo di testa vincente di Morutan (64') e il gol del definitivo 3-1 di Moreo (77'). Primo tempo - Si comincia subito con un pressing altissimo da parte del, specialmente con Lind che per due volte rischia di rubare palla a Thiam, come già avvenuto contro il Palermo. Al 16' Candellone ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è debole e centrale e Semper neutralizza. Pur attaccando dal primo minuto, isi scontrano con una difesa molto solida che non permette di penetrare negli spazi, affidandosi alle incursioni dei trequartisti e degli esterni.