Ilgiorno.it - Pioltello: bloccato mentre fuma uno spinello per la strada, a casa gli trovano 450 grammi di hashish

, 22 febbraio 2025 –unoper la, lo fermano i carabinieri e scatta la perquisizione domiciliare: aaveva quasi 450diin panetti, alcuni bilancini e kit del confezionamento: arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio un 54enne incensurato. L'arresto è avvenuto a, nella zona di via Dante. L'uomo è stato adocchiato da una pattuglia dei carabinieriva tranquillamente uno. Addosso gli sono stati subito trovati 3e mezzo di. Il resto dello stupefacente è stato trovato, nel corso della perquisizione domiciliare, nel suo appartamento in viale Lombardia. Per lui è scattato l'arresto, dopo la direttissima per l'uomo è stata disposta la scarcerazione con obbligo di firma.