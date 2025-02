Oasport.it - Piola si sbilancia sulla Ferrari: “SF-25 macchina rivoluzionaria, darà soddisfazioni”

Giorgionon ha bisogno di presentazioni. In pochissimi come lui sanno analizzare al dettaglio le monoposto di F1 e nell’ultima puntata di MotorNews, il programma condotto da Beatrice Frangione sul canale YouTube di OA Sport, ha presentato tute le caratteristiche della nuova attesissimaSF-25.Una prima analisi, anche cromatica della vettura: “Sicuramente è una delle monoposto più interessanti, anche se mancano ancora Red Bull e Mercedes, due pezzi grossi con cui poi fare i confronti. Soprattutto è una monoposto che ha il dovere di avere successo sia perchè l’anno scorso è andata bene lasia per l’arrivo di Hamilton. Laha un fardello e ha l’obbligo di vincere e puntare al Mondiale. Il bianco c’è stato anche in passato per un altro main sponsor e non è una sorpresa.