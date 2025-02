Ilrestodelcarlino.it - "Piazza XX Settembre è un modello efficace anche per altri quartieri"

Grazie alla collaborazione dei diversi soggetti, ’ci siamo ripresi’XX. Risultato raggiunto per il sindaco, Matteo Lepore, che ora desidera riproporre lo stesso modus operandiin Bolognina. "Penso che ildiXXsia da replicarein Bolognina, in forma più allargata – afferma Lepore nell’ultima puntata di Dedalus, su E’tv – perché con l’aiuto di tutti ci siamo ripresiXX. Credo sia un risultato bello, evidente, del quale dobbiamo essere orgogliosi". "La questione dei finestrini spaccati – afferma Lepore – va assolutamente risolta. Stostudiando – continua – una forma di denuncia alle autorità pubbliche poiché credo che dietro non ci siano solo persone che fanno uso di sostanze ma qualcosa di organizzato. I numeri sono veramente alti".