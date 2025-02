.com - Phenomena – The Series: la Titanus resuscita il classico di Dario Argento e lo affida a Guaglianone e Menotti

Phenomena – The Series, adattamento dell'iconico film di Dario Argento, sarà presentato dalla Titanus Production alle Co-Pro Pitching Sessions di SeriesMania. Il progetto, scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, rappresenta l'unica produzione italiana selezionata per l'evento internazionale. Dal 21 al 28 marzo, Lille ospita SeriesMania, il più importante festival europeo dedicato alle serie TV. Quest'anno, l'Italia sarà rappresentata da Titanus Production, che presenterà il pitch deck di Phenomena – The Series, un horror teen drama ispirato al celebre film del 1985 diretto da Dario Argento.