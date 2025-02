Petani e Muzzolon | Sala ostaggio della sinistra pro-Pal dice no al ricordo dei fratellini Bibas

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non è bastata neppure la barbara uccisione di Kfir e Ariel, dueisraeliani di appena 9 mesi e 4 anni, a smuovere la coscienza di Beppesul conflitto in corso a Gaza. Per loro, l'Associazione Milanese Pro Israele e il direttore del MuseoBrigata ebraica Davide Romano avevano chiesto un gesto simbolico, ma significativo, da parte dell'amministrazione: illuminare di arancione Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale – e quindi casa di tutti i milanesi -, «in segno di lutto per ricordare vittime innocenti» ed essere così vicini alla comunità israeliana. Giovedì i corpicini senza vita dei bambini, rapiti insieme ai genitori nell'ottobre 2023, sono stati restituiti allo Stato di Israele in cambio del rilascio di alcuni macellai di Hamas. E, con loro, in una terza bara nera, è stata riconsegnata la salmamadre.