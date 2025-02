Anteprima24.it - Periodo nero per il Benevento 5: con l’Active Network arriva la sesta sconfitta consecutiva

Tempo di lettura: 3 minutiNon si arresta ildel GG Team Wear5. La squadra di mister Fausto Scarpitti registra laad Orte:Newtork vince 2-1 grazie alla doppietta di Cesaroni, a nulla è valso il gol di De Crescenzo allo scadere per evitare il kappaò.SVANTAGGIO IMMERITATO – Sliding doors per Scarpitti rispetto alla gara contro la Roma: dentro Lolo Suazo, fuori Jonas oltre a Colletta. Il tecnico conferma Glielmi tra i pali con Josema, Titon, Arvonio e Fabinho a completare il quintetto iniziale. Ilparte meglio dele mette alle strette i padroni di casa: Perez è superlativo in almeno tre circostanze su Titon nei primi cinque minuti. Glielmi è attento su Lamedica (6), all’11’ miracolo del portiere avversario ancora su Titon.