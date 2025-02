Metropolitanmagazine.it - Perché Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati? Lui l’avrebbe tradita

De, dopo la fine della relazione con l’attrice Eleonora Pedron, nel 2019 ha iniziato una storia d’amore con.Anche lei inviata de Le Iene e conduttrice televisiva, è nata il 14 maggio del 1991 a Borgotaro, in provincia di Parma. La scintilla tra i due è scoppiata proprio negli studi Mediaset del fortunatissimo programma di Italia 1. Laprima di intraprendere una nuova relazione con Deusciva da un’altra storia con il collega Stefano Corti. A giugno del 2024Desi, spezzando i cuori di molti fan. Secondo varie indiscrezioni sul web, la coppia si sarebbe allontanata per via di un tradimento da parte del noto conduttore tv. I due inviati de Le Iene erano inseparabili e il loro amore sembrava destinato a durare per sempre, ma poi alla fine, qualcosa si è rotto irrimediabilmente.