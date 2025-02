Oasport.it - Perché Marcell Jacobs non farà i Campionati Italiani di atletica: il calendario dei prossimi appuntamenti

sarà uno dei tanti assenti di lusso aiindoor di2025, in programma questo weekend tra sabato 22 e domenica 23 febbraio al PalaCasali di Ancona. Oltre all’oro olimpico nei 100 di Tokyo 2021 mancheranno infatti (per motivi diversi) molti big del movimento azzurro come Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Filippo Tortu, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Andy Diaz, Lorenzo Simonelli e Catalin Tecuceanu.La rinuncia diagli Assoluti era in realtà già nota da tempo, a prescindere dunque dal recente stop forzato che lo ha costretto a saltare il prestigioso meeting di New York per un attacco febbrile. L’attuale condizione fisica dello sprinter lombardo rappresenta quindi un’incognita, dopo il deludente debutto stagionale a Boston nei 60 con 6.63.