Bresciatoday.it - Per la Millenium Brescia una lunghissima trasferta: i 2mila km di una domenica “bestiale”

Leggi su Bresciatoday.it

È di nuovo tempo di Pool Promozione per la. La sfida contro la Narconon Volley Melendugno si preannuncia equilibrata, basti pensare che le due squadre sono divise da soli quattro punti in classifica e il bilancio legato agli scontri diretti è in assoluta parità (1 a 1). Fischio.