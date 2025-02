Per il suo cinquantenario Il Bisonte gioca una gara decisiva con Talmassons

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Il 22 febbraio 1975 nasceva il Volleyball Arci San Casciano, che poi negli anni Ottanta avrebbe preso la denominazione di Azzurra Volley San Casciano, fino ad arrivare a quella attuale di Azzurra Volley Firenze.Domani quindi la società del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità compirà cinquant’anni, e lo farà nel giorno di una delle partite probabilmente più importanti della sua storia: alle 18 IlFirenze è atteso al Palasport di Latisana dalla Cda VolleyFvg per la terzultima giornata della serie A1 Tigotà, e una buona fetta delle chance di salvezza passano da questo incrocio, che mette di fronte la penultima e l’ultima della graduatoria, con le friulane indietro di tre punti rispetto alle bisontine.Il ko di domenica scorsa al tie break con la Uyba, pur col rimpianto dei tre match point non concretizzati per un’inezia nel quarto set, ha lasciato comunque la squadra di coach Chiavegatti a una lunghezza dal terzultimo posto di Roma, e soprattutto ha messo in mostra un gruppo in netto progresso rispetto alle ultime uscite, sia dal punto di vista del gioco che del carattere: servirà una prestazione di uguale spessore per provare a battere, ersi poi la salvezza nelle ultime due giornate.