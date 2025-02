Secoloditalia.it - Per chi suona la Campania: l’imperatore De Luca si erige un monumento da 700 milioni. Schlein: non pervenuta

Settecentomila euro di preventivo, ma è solo una stima molto, molto prudente. “Il Faro” di Vincenzo Dea se stesso, alla sua Regione “de-izzata”, al suo terzo mandato e alla sua lunga vita politica a dispetto del Pd, è stato presentato ieri come un “simbolo dell’arte contemporanea, che in Italia non aveva finora grandi opere rappresentative” e ora ha quella delcampano, altrimenti detto “sceriffo”. Chissà quanto saranno contenti i bolzanini di questa maxi-opera con i soldi pubblici che servirà il Consiglio regionale della regione che per prima si è opposta alla riforma dell’autonomia differenziata.Dee ilalla propria inefficienza, nel silenzio diIeri mattina è stato svelato alla Stazione Marittima di Napoli il progetto “Il Faro”, ossia la struttura che sarà la nuova sede della Regione, in prossimità di piazza Garibaldi, al centro, inserita nel programma di riqualificazione di Porta Est.