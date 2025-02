Panorama.it - Pensioni evaporate

È una limatura quasi impercettibile, continua, inesorabile. Mese dopo mese la pensione perde un po’ del suo potere di acquisto. Cifre modeste, in apparenza. Ma se si proiettano su un arco di tempo più lungo, questi tagli assumono dimensioni più che rilevanti: un ex lavoratore che nel 2014 incassava un assegno mensile di 3.500 lordi, cioè circa 2.400 euro netti, ha perso in dieci anni l’equivalente di 9.619,74 euro, rivela uno studio della Uil Pensionati. Soldi che avrebbe potuto usare per pagare gli studi ai nipoti, farsi un bel viaggio o comprarsi una moto nuova. E che invece sono stati inghiottiti dallo Stato grazie al famigerato sistema di calcolo della pensione. L’assegno che supera una certa soglia (circa 2.100 euro lordi, quattro molte il minimo) infatti viene adeguato solo in parte all’andamento dell’inflazione e questa rivalutazione si riduce progressivamente man mano che l’importo della pensione aumenta.