Ilfattoquotidiano.it - Pensionata di 84 anni ruba un barattolo di tonno al supermercato: “Non avevo abbastanza soldi”. Un carabiniere paga per lei

Voleva mangiare del pesce ma non aveva i. Così unaultraottantenne è stata beccata are una scatoletta diin undi Biella. I dipendenti dell’Eurospin si sono subito accorti del piccolo furto e hanno chiamato il 112. La signora, però, non è stata denunciata: i carabinieri, infatti, appurato il “pentimento” dell’anziana, hanno deciso di mettere loro iper la merceta evitando così la denuncia.Il fatto è stato raccontato dal Corriere della Sera. La signora ha preso la scatoletta diin un market non lontano dal comando provinciale dei carabinieri ed è stata fermata dalla pattuglia del nucleo radiomobile mentre usciva dalla caserma. La signora si stava muovendo verso casa, trascinandosi dietro il carrellino per la spesa. È stato un appuntato a tirarla fuori dai guai prendendo dal portafoglio 10 euro e dandoli al personale del, facendo sì che il direttore del punto vendita rinunciasse a denunciare la