Pendolari, venerdì nuovi ritardi sulla tratta per Firenze

Arezzo, 22 febbraio 2025 – «Siamo di nuovo finiti nel baratro, dopo una settimana di calma apparente». A dirlo sono iaretini che ieri hanno chiuso la settimana lavorativa arrivando a destinazione con oltre 40 minuti di ritardo. "Informiamo che, a causa di un inconveniente tecnico alla linea, il treno Intercity 580 da te prenotato sta viaggiando con un ritardo di circa 35 minuti rispetto al programmato. L’andamento attuale del treno potrebbe subire ulteriori variazioni". Questo il messaggio arrivato in un primo momento da Trenitalia, ma in realtà a fine corsa i minuti accumulati erano molti di più. Precisamente 40 per un viaggio per cui dovrebbero bastarne 36. E invece come al solito c'è voluto più del doppio per arrivare a. Un calvario quasi quotidiano quello dei(in questo caso per “un inconveniente tecnico”) e degli inchini sistematici all'alta velocità, per intercity e regionali veloci che poi veloci non sono più.