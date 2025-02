Liberoquotidiano.it - Peled, ambasciatore di Israele in Italia: "Basta con i 'ma', quelli di Hamas sono mostri da eliminare"

Coloro che continuano a fornire sostegno o a formulare giustificazioni perdevono considerare i seguenti aspetti. Ogni forma di giustificazione, ogni tentativo di contestualizzare le azioni di, ogni «ma» che segue la condanna delle loro atrocità, contribuisce solo a perpetuare ulteriori sofferenze.ha ripetutamente dimostrato di non perseguire la pace, di non rispettare la vita umana, sia palestinese che israeliana, e di non avere una visione che vada oltre il conflitto e la distruzione perpetui. Eppure, nonostante questa realtà innegabile, ciancora persone in Occidente, attivisti e politici, che per ignoranza o malizia ne approvano le azioni e ne giustificano la violenza. Ogni volta che si glorifica, ogni volta che qualcuno minimizza i suoi crimini, non fa che aumentare il dolore sia degli israeliani che dei palestinesi.